Grand slam-turneringen kan spelas utan publik

Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT

Franska mästerskapen har redan flyttats från maj till september. Och fler förändringar kan vänta för grand slam-turneringen i Paris, enligt Bernard Giudicelli.

Det franska tennisförbundets ordförande säger att matcherna mycket väl kan komma att spelas inför tomma läktare, på grund av coronapandemin.

– Miljoner tittare runt om i världen väntar. Att organisera den bakom stängda dörrar skulle göra det möjligt för en del av affärsmodellen att gå vidare. Detta kan inte förbises, säger han.

Det Giudicelli syftar på är tv-rättigheterna, som enligt AFP står för en tredjedel av turneringens intäkter.

Coronavirusets utbredning i världen har dessutom resulterat i att grand slam-turneringen Wimbledon i London ställts in. Hur det blir med US Open i New York i månadsskiftet augusti-september väntas bli klart i juni. Australiens tennisförbund har även meddelat att Australian Open i Melbourne, som spelas i januari, kan vara i fara.