Hällaryds IF jagar nya poäng efter trendbrottet

I kväll är det dags för match för Hovshaga B som tar emot Hällaryds IF hemma på Hagavallen i division 4 Småland uppflyttning södra dam i fotboll. Det blev seger mot IF Linné, 2-1, och därmed tog Hällaryds IF poäng igen efter tre raka förluster. Hemmalaget har fyra förluster i rad, senaste mot Listerby med 0-4.