Hällaryds IF möter Listerby hemma

Dags för match – Hällaryds IF möter Listerby på hemmaplan på Klockarebacken i division 4 Småland uppflyttning södra dam i fotboll. Hällaryds IF är helt utan poäng efter två spelade matcher. Listerby har tre poäng. Listerby vann senast mot IF Linné med 1-0, Hällaryds IF blev besegrat av Räppe.