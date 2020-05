Jordans gamla skor såldes för jättebelopp

Foto: AP/TT

5,6 miljoner kronor för ett signerat par basketskor från 1985. Jo, det finns folk som halar upp den summan.

Nu är det inte vilka skor som helst. Paret som gick för den nätta summan hos auktionsfirman Sotheby's tillhörde för 35 år sedan basketlegendaren Michael Jordan och var de första signerade skorna i Air Jordan-designen.

Michael Jordan, just nu högaktuell i dokumentären The Last Dance, spelade i de aktuella skorna under sin debutsäsong i NBA 1984–85.

Den tidigare ägaren hade hoppats på bud på uppemot 150 000 dollar, ungefär 1,5 miljoner kronor.