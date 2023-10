Karlskrona möter SSG IF på hemmaplan

Karlskrona möter SSG IF hemma i Vedeby Sporthall i division 1 Småland dam i innebandy i kväll. Säsongen har börjat trögt för båda lagen. Karlskrona är helt utan medan SSG IF har ett poäng efter två matcher. Det förlust för båda lagen i förra matchen, Karlskrona mot Växjö IBK B med 2-4 och SSG IF med 3-4 mot Husqvarna.