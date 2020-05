KHK:s klubbchef svingar mot kommunalrådet

Foto: Mattias Mattisson Andreas Blomlöf

Karlskrona HK:s klubbchef Per Rosenqvist kritiserar den politiska ledningen i Karlskrona.

– Det är en jättesvag politisk ledning här, säger han i en intervju med SVT Nyheter Blekinge.

KHK-profilen skräder inte orden och den största kritiken riktas mot kommunalrådet Sandra Bizzozero (S).

Foto: Marcus Palmgren

– Hon är livrädd för exponering. Allting handlar om hur hon ser ut utåt. Hon är livrädd för att fatta beslut också, det är bättre att inte fatta något beslut än att det är något hon riskerar att kritiseras för. Där har du henne i ett nötskal, säger Rosenqvist till SVT Nyheter Blekinge.

Foto: Mattias Mattisson

Bizzozero intar en förvånad ställning till utspelet.

– Att i det här läget just nu under en dialog med Karlskrona Hockeyklubb komma med den här typen av påhopp gagnar inte en ömsesidig respekt eller en konstruktiv dialog. Vad Per Rosenqvist tycker om mig får han gärna ta med mig direkt, säger kommunalrådet till SVT Nyheter Blekinge.