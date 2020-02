Klart! Vi tv-satsar på lokal fotboll i unikt samarbete

Fem av Sveriges lokalmediekoncerner skriver ett unikt avtal med Svenska Fotbollförbundet.

För Blekingssports del innebär det att vi deläger rättigheterna för alla sändningar i division 2, 3 och damernas division 1 till och med 2022.

Dessutom är vi på Blekingesport långt fram i planeringen av att varje vecka sända en match från årets Blekingefyra, i ”Veckans match”.

Gota Media (där Blekinge Läns Tidning och Sydöstran ingår), Mittmedia, NTM, Skånska Dagbladet och Stampen förvärvar den exklusiva sändningsrättigheten för division 2 och 3 herr och division 1 dam – för de tre kommande åren, till och med 2022.

– Fotbollen engagerar på alla nivåer runt om i landet och det känns oerhört roligt att den här satsningen sker inför säsongen, säger Håkan Sjöstrand, generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet.

Flera av Sveriges lokalmediekoncerner har sänt matcher i divisionerna under de senaste åren. Men nu blir det en utökad satsning i och med avtalet som nu är signerat.

Avtalet gäller över tre säsonger, 2020–2022, och innefattar den exklusiva liverättigheten för samtliga sex serier i division 1 dam, samtliga sex serier i division 2 herr och samtliga tolv serier i division 3 herr. Totalt innefattar rättigheten nästan 3 500 matcher per år.

– Intresset för lokal fotboll är stort i vår region, det kan vi tydligt se. Det här ligger helt i linje med vår strategi och det intresse vi ser när vi producerar och sänder lokal idrott live, säger Bosse Johnsson, sportchef på Blekingesport, Blekinge Läns Tidnings och Sydöstrans gemensamma sportredaktion.

FAKTA Så säger de andra koncernerna Mattias Wallström. Livesportansvarig på Mittmedia angående treårsavtalet med SvFF. – Det är lite mediehistoria som skrivs nu, då det är fem koncerner som förvärvar denna rättighet tillsammans. Dessa serier går rakt in i hjärtat hos våra lokala användare. Nils Olauson, redaktionell chef på NTM: – Vi ser verkligen fram mot att tillsammans med Svenska Fotbollförbundet utveckla denna produkt och ta den till en ny nivå. Ulf Niklasson på Göteborgs-Posten och Stampens representant i samarbetet: – Vi kommer att jobba långsiktigt med denna satsning och bygga den starkare år för år. – Detta ligger helt i linje med vår satsning på den lokala sportjournalistiken. Skånska Dagbladet ser fram mot satsningen på samma sätt som sina kollegor. Lars Sjögren, vd på Skånska Dagbladet: – Fotboll på alla nivåer engagerar i våra lokalsamhällen och det här ger oss en ny, starkare bevakning av den lokala idrotten. Visa mer...

Blekinges lag i division 2 den här säsongen är Asarum IF och IFK Karlshamn. I division 3 huserar Sölvesborg GoIF, Karlshamn United, Saxemara IF och Ronneby BK och i damettan spelar Asarums IF och representationlaget i samarbetet Nättraby GoIF/Karlskrona FF.

Utöver det har vi tolv lag i Blekingefyran som alla kommer få möjlighet att synas i webb-tv-rutan under 2020; BK Union, Hällaryds IF, Högadals IS, Hörvikens IF, Kristianopels GoIF, Listerby IK, Lyckå FF, Märserums IF, Mörrums GoIS/FK, Nättraby GoIF, Rödeby AIF och Sillhövda AIK.

– Tanken på att sända veckans match i Blekingefyran känns kittlande och välkommet, om vi ser på det intresse vi fått för de sändningar vi gjorde under den gångna säsongen.

– Och vår egen uppskattade upptakt med fyran som vi kört de senaste säsongerna, kommer vi självklart erbjuda våra prenumeranter även i år, säger Blekingesports Bosse Johnsson.

Foto: LENA EHRING

Håkan Sjöstrand, generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet:

– Fotbollen engagerar på alla nivåer runt om i landet och det känns oerhört roligt att den här satsningen sker inför säsongen. Tillsammans kommer de fem mediekoncernerna kunna erbjuda många timmar av spännande livefotboll som inte tidigare varit möjligt att konsumera i den här utsträckningen. Det känns som en bra utveckling som ligger helt rätt i tiden.

Exakt hur många matcher som kommer livesändas under säsongen kommer att presenteras senare, i god tid innan säsongen startar. Men klart är att det kommer bli minst 200 livesända matcher totalt från serierna division 2, 3 och damettan under 2020.

Lägg därtill en match i veckan i Blekingefyran.