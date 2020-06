Lias Andersson tackar nej till Rangers

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Lias Andersson lämnade NHL-laget New York Rangers mitt i säsongen.

Därefter har han spelat i HV71.

När Rangers nu vill ha tillbaka honom får de nobben.

Lias Andersson, 21, lämnade New York Rangers på grund av psykisk ohälsa i vintras.

Han blev därefter avstängd av NHL-klubben och i slutet på januari blev han klar för spel i SHL-klubben HV71 på ett lån.

Nu vill Rangers att Andersson återvänder när laget återupptar träningen senare i sommar.

Men det blev ett nej från Lias Andersson.

– Vi har haft diskussioner med Lias om att komma över hit till träningslägret, men han kände att det var bättre för honom att stanna i sitt hemland just nu. Vi respekterar det beslutet. Vi har haft flera bra samtal. Han har sagt att han vill vara en New York Rangers-spelare. Vi kommer att behålla rättigheterna till honom och kommer senare att diskutera var det är bäst för Lias att spela nästa år, säger Rangers ordförande John Davidson till New York Post.

21-åringen har tidigare berättat för GP om den tuffa tiden.

– Jag satt och spelade tv-spel hela nätterna, satt bara och väntade på att svenskarna skulle vakna där hemma för att gå till jobbet. Så jag kunde ringa och snacka lite skit, liksom. Det var dåliga vanor, sade han till tidningen.

Andersson berättade också att han i bland tog sömntabletter och att självförtroendet var borta.

– Jag har tvivlat som fan på mig själv. Kunde jag ens spela hockey?

Lias Andersson hann göra 12 poäng på 15 matcher för HV71 innan SHL-säsongen avbröts på grund av coronapandemin.