Lördag 16.00: Följ HF Karlskronas möte med Ystads IF här

HF Karlskrona var fem mål sämre än Kristianstad i den senaste omgången av handbollsligan.

Går det bättre mot skadedrabbade Ystads IF under lördagseftermiddagen? Skåningarna har inlett skakigt med blott en seger under de sex första omgångarna.