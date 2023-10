Lyckeby C gästar Sävsjö

Lyckeby C möter Sävsjö borta i dag i division 2 sydsvenska norra herr i bordtennis. Efter tre spelade matcher har Sävsjö bara två poäng. Lyckeby C har fyra poäng. Inget av lagen lyckades senast, Sävsjö förlorade mot Dänningelanda med 1-8 och Lyckeby C mot Frej B med 4-8.