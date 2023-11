Lyckeby C tar emot Vaggeryd

Lyckeby C möter Vaggeryd hemma i dag i division 2 sydsvenska norra herr i bordtennis. Det har varit en tuff start på säsongen för Vaggeryd, som bara har tre poäng efter fem matcher. Lyckeby C har sex poäng. Inget av lagen lyckades senast, Lyckeby C förlorade mot Dänningelanda A2 med 4-8 och Vaggeryd mot Frej B med 3-8.