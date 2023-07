Nye AIK-tränaren: Hade gigantiska målchanser

AIK:s nye norske tränare Henning Berg, till vänster, hälsar på Häckens norske tränare Per Mathias Høgmo.

AIK:s nye norske tränare Henning Berg, till vänster, hälsar på Häckens norske tränare Per Mathias Høgmo. Foto: Ali Lorestani/TT

Det matchavgörande målet skickade Ibrahim Sadiq in med kvarten kvar att spela av ordinarie tid.

Efter rörigt flipperspel i AIK:s straffområde landade bollen till slut vid Sadiqs fötter, som inte gjorde något misstag utan skickade in 2–1 till Häcken från nära håll.

AIK forcerade, jagade kvittering, men den kom aldrig, utan Häcken reste hem till Hisingen med tre poäng in på kontot.

Guidetti: "Gör ont"

Häckens kvittering kom åtta minuter in på den andra akten. Kristoffer Lund hittade Mikkel Rygaard snett inåt bakåt, Rygaard avslutade på ett tillslag och in i mål – via AIK:s mittback Sotirios Papagiannopoulos.