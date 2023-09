Oavgjort för Tottenham – trots Romeros dubbla miss

Sju gula kort och fyra mål, varav ett självmål och ett straffmål. Publiken på Emirates Stadium fick sig ett fartfyllt Londonderby mellan Arsenal och Tottenham under söndagen.

Inledningsvis var det gästerna Tottenham som tog kommandot. Redan i den fjärde minuten fick Son Heung-Min in bollen i nät, men anfallaren var tydligt offside och målet dömdes snabbt bort.

Straff och hands

Bukayo Saka skickade in bollen i straffområdet och via Tottenhams Cristian Romero gick den rakt in i mål.