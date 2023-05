Serena Williams gravid igen

Serena Williams bekräftar att hon är gravid under Met-galan i New York.

Serena Williams bekräftar att hon är gravid under Met-galan i New York. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/TT

– Ja, vi är tre här i kväll, säger hon bredvid maken Alexis Ohanian under en röda mattan-intervju vid Met-galan i New York.

Den årliga Met-galan är en av modevärldens största festkvällar, då Metropolitan Museum of Art i New York samlar in pengar till museets kostym- och modeavdelning.