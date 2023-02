Skarpsvärd med Mjörnberg i hockeypodden – tippar lagen till kvalserien

Nytt avsnitt av ”Sarg ut med Skarpsvärd” är ute och ingen mindre än hockeyettanexperten Mikael Mjörnberg finns med under dagens avsnitt där vi går igenom slutomgångarna, play in, play off och vilka vi tror går till kvalserien. Dessutom ringer vi upp Niklas Johansson om comebacken i KHK.