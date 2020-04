Skotsk toppklubb hyllar sjukvården

Foto: Steve Parsons/AP/TT

Den skotska fotbollsklubben Hibernian kommer nästa säsong att hylla sjukvården för deras insats i kampen mot coronaviruset.

Laget kommer att spela sin första hemmamatch för säsongen i specialtröjor med texten "Thank You NHS" som en hyllning till den brittiska sjukvården. Klubben kommer också att dela ut minst 100 gratisbiljetter till varje hemmamatch till sjukvårdspersonal och under säsongen samla in pengar till ett sexsiffrigt belopp i pund som ska gå till den lokala sjukvården i Edinburgh.

"Klubben har beslutat sig för att ta tillfället i akt att å Hibernians och hela fotbollsrörelsens vägnar tacka vår fantastiska sjukvård för den heroiska, osjälviska och hängivna insats som personalen gör under coronapandemin", skriver klubben på sin webbplats.

I Storbritannien har över 138 000 människor smittats av coronaviruset och nästan 19 000 personer avlidit.

Hibernian låg på sjätte plats i den skotska ligan när säsongen avbröts i förra månaden. De 42 skotska proffsklubbarna röstade nyligen för att avsluta säsongen i de lägre divisionerna. När det gäller den högsta divisionen avvaktar man ett beslut.