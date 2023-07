Smakstart för Spanien i VM efter drömminuter

Spanjorskorna satte direkt Costa Rica under hårt tryck och radade upp stora chanser, allt som oftast utan att lyckas få några avslut på mål då orädda Cosa Rica-spelare blockade skotten.

Drömminuter säkrade segern

I den 21:e minuten kom man runt på kanten, slog in bollen längs marken där en olycklig försvarare, Valeria del Campo, försökte rensa men slog bollen i eget mål.

2–0 kom bara två minuter senare genom Barcelonastjärnan Aitana Bonmatí. Det efter att Spanien på nytt brutit in från kanten, spelat in bollen till den fristående mittfältaren som läckert kunde skruva in bollen i det bortre hörnet.