Stjärnan om sin kristna tro: "Avgörande för mig"

– Man känner ett starkt självförtroende. När man är i stimmet går bollen in nästan hur som helst. När man inte är där kan man göra allt, så studsar den stolpe ut i stället. Då tror jag också att man får en sorts respekt från motståndarna också när man gör det bra.

Glömt sitt hattrick

Såg upp till Ijeh

Peter Ijeh har den bästa målnoteringen under en enskild MFF-säsong under 2000-talet. Säsongen 2002 vann Ijeh skytteligan på 24 mål – då och då firade den troende nigerianen sina mål med att visa upp bibelord på sin tröja under matchstället.