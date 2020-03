Damernas slutspel i Svenskfast cup kommer att skjutas upp tills vidare.

Det beslutet har Blekinge FF tagit under tisdagen.

Onsdagens slutspel kommer inte att genomföras under rådande omständigheter kring coronaviruset.

Nytt datum är inte fastställt.

Lagen som är klara för gruppspelet är Hällaryds IF, Lörby IF och Asarums IF i grupp 1. I grupp 2 spelar Rödeby AIF, Karlskrona FF, Nättraby GoIF.