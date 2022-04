Sverigeeliten intar Blekinge – jättetävling väntar

Runt 2 000 löpare är på ingång.

Helgens jättearrangemang, med den första deltävlingen i Swedish Leauge som det stora dragplåstret, har satt arrangerande OK Skogsfalken, OK Vilse-87 och BroSö OK på prov.