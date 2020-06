Tätt i toppen på PGA-touren i South Carolina

Foto: Gerry Broome/AP/TT

Engelsmannen Ian Poulter och amerikanen Mark Hubbard delar ledningen efter första dagens PGA-spel i Hilton Head Island, South Carolina.

Svenske Alex Norén och världsettan Rory McIlroy har däremot en rejäl bit kvar upp till den folktäta toppstriden.

Poulter och Hubbard gick båda första rundan på 64 slag, sju under par, men de hade ett stor gäng tätt i hälarna. Sju spelare slutade på sex under par och ytterligare sex på fem under par.

– Varje gång man tar sig runt den här banan på sju under par är utan tvekan en riktigt stark dag, säger Poulter.

Stark var tyvärr inte ordet som bäst beskrev svenske Alex Noréns spel. Med en dubbelbogey, en bogey och fem birdies slutade Noréns runda på 69 slag, två under par. Han ligger på delad plats 45.

Inte heller världsettan Rory McIlroy lyckades något vidare. Med 72 slag, ett över par, har han en del att ta igen under fredagen för att ens klara cutten.

Tävlingen är den andra sedan PGA-touren återupptogs förra veckan efter tre månaders uppehåll på grund av coronapandemin. Samtliga spelare, caddies och funktionärer testas regelbundet och ingen har hittills fått ett positivt resultat för covid-19.

– Det är en fantastisk start. Jag tror inte att man hade räknat med det. Man hade definitivt väntat sig några få (smittade) personer, med tanke på hur långt folk har rest för att komma och spela golf, säger Poulter.