United föll igen – efter de Geas jättetavla

0–1 mot Brighton i torsdags följdes upp av samma resultat mot West Ham i London under söndagskvällen.

Men det viktiga ledningsmålet saknades. I stället kontrade West Ham in 1–0. Saïd Benrahmas avslut från drygt 25 meter såg inte ostoppbart ut, men på något sätt tappade David de Gea in bollen. Av tv-bilderna att döma såg spanjoren skottet alldeles för sent och hann inte reagera tillräckligt snabbt.