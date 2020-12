Kraftig brand i skolbyggnad – gick inte att rädda

Kommunen uppmanar att barn på en närliggande förskola hålls hemma under fredagen med anledning av branden.

En skolbyggnad vid Trojaskolan i Ryd började brinna under torsdagskvällen.

Rökutveckling från en byggnad vid Trojaskolan i Ryd. Räddningstjänsten larmades om branden under torsdagskvällen.

Via ett Facebook-inlägg vädjar Tingsryds kommun till föräldrar att barn på Juvelens förskola hålls hemma under fredagen, med anledning av branden. Enligt bildningsförvaltningen har elever på Trojaskolan en läsdag hemma under fredagen, vilket innebär att skolan håller stängt.