Efter inbrottet: ”En del av personalen mår inte bra”

Foto: Gunnel Persson

Karlshamns museum drabbades i helgen av ett inbrott. Tjuvar skar upp historiskt kassaskåp och fick med sig kontanter och ett släktsmycke i guld.

Under kvällen eller natten till lördagen hade tjuvar tryckt in ett fönster längs Vinkelgatan till Karlshamns museum kontor och tagit sig in i lokalen.

En anställd gjorde upptäckten under morgonen och kände en stickande doft i entrén. Han trodde först att det hade brunnit men såg senare ett rött damm bakom dörren till rummet där kassaskåpet stod. Polisen larmades till platsen.

– De har skurit upp ett hål till vårt kassaskåp och tagit kassan som innehöll runt två till tre tusen kronor samt ett hängsmycket i guld med lokal släkthistoria, säger Bengt Norman, ordförande Karlshamns museum.

I kassaskåpet bevarades också flera fickur, ett Halda-ur från 1908 och ett annat tillverkat av Olof Jeansson, en lokal silversmed, från 1802.

– Dem har tjuvarna inte rört. Ett par av fickuren köptes in 1990 för 13 000 kronor styck. Våra datorer på kontoret har de heller inte tagit med sig, säger Bengt Norman.

Foto: Gunnel Persson

Karlshamns museum har larm. På kontoret sitter en rörelsedetektor. Tjuvarna tros ha strukit längs väggen och på så sätt undvikit detektorn och utlösning av larmet, för att även komma åt några hundralappar som fanns i ett skrin, stående på kontoret.

– Det är tråkigt, en del av personalen mår inte bra.

Polisen har gjort en teknisk undersökning på plats under måndagsförmiddagen och en del spår har säkrats, bland annat fotavtryck.

– Vi ska nu sanera platsen och göra rent varje enskilt föremål. Kassaskåpet tros ha asbestisolering, så det kommer att kräva specialentreprenör, säger Bengt Norman och fortsätter:

Foto: Gunnel Persson

– Jag vet inte om vi ska reparera kassaskåpet, även det har ett historiskt värde. Det stod på den gamla järnvägsstationen.

Järnvägsstationen var i bruk fram till och med den 26 augusti 1957 då den nya och nuvarande stationen invigdes.

– Pengarna är inte det värsta. Personalen är viktigast och jag bekymrar mig för hängsmycket.