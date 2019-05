Under kvällen/natten till onsdagen utsattes Fyndkällaren för klåfingrigt tjuvbesök. Någon försökte bryta sig in i butiken via företagets dörr men inbrottsförsöket misslyckades. Tjuv fick lämna platsen tomhänt. Händelsen har polisanmält och rubriceras stöld genom inbrott.