De vann första Made in Karlskrona

Foto: Matilda Ohlsson

I våras utsågs avlopps- och vattenreningsföretaget Baga till Årets företagare i Karlskrona. Under onsdagskvällen fick de även ta emot det nyinstiftade priset Made in Karlskrona.

På plats under prisutdelningen på Scandic var bland andra kommunens näringslivschef Pia Holgersson.

– Vi vill lyfta fram de företag som hjälper till att dra in intäkter från omvärlden till Blekinge. Andra kriterier är om man arbetar för hållbarhet, jämställdhet och är aktiv i samhället, säger hon.

Första företag att få ta emot priset i Karlskrona blev vattenhanteringsföretaget Baga. Representanterna Hans Pettersson, Katarina Ketzenius och Patrik Ellis fick förutom äran ta emot blommor och diplom.

– Vi är oerhört hedrade, säger Hans Pettersson, vd.

Varför just Baga prisas tror han beror bland annat på att de just nu växer snabbt.

– Sedan ligger det i tiden att tänka mer på miljön – och det gör vi också.

Företaget har 58 anställda och i år är omsättningen 125 miljoner kronor.

Nu har de också chans att ta hem Made in Blekinge, ett pris som delas ut på näringslivsgalan Guldeken den 5 oktober. Tävlar gör även de företag som i dagarna kommer att utses till Made in Ronneby och Made in Karlshamn. Vinnaren får ta emot en Guldek.

– Till nästa år hoppas vi att alla kommuner i Blekinge är med. Genom det nya priset vill vi visa att vi samarbetar kring näringslivsfrågor, säger Pia Holgersson.

Förutom Holgersson bestod juryn av Eva-Marie Andersson, vd för Karlskrona företags- och hantverksförening, Monica Strandhag, ordförande för Industrigruppen, Gertrud Wieselblad, ordförande för Företagarna Karlskrona, Magnus Forsbrand, vd för Blue Science Park, och Patrik Henningsson, bankchef på Swedbank.