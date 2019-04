Efter stora polisinsatsen: ”Vi väntar på provsvar”

Foto: Peo Möller

Polisen har skickat in prover till NFC efter det grova brott som ska ha utspelat sig i Ramdala på långfredagen.

– Nu väntar vi på ett antal provsvar därifrån, säger Peter Andersson, jourhavande förundersökningsledare på Blekingepolisen.

En stor polisinsats genomfördes i Ramdala på långfredagens kväll. Polisen har varit förtegen kring händelsen men enligt uppgifter till SVT Nyheter Blekinge handlar det om att en nära anhörig till en polis som bor i Ramdala har blivit attackerad och knivskuren av maskerade personer när denne var ute och rastade sina hundar. Samtidigt har polisens privata bil utsatts för skadegörelse.

Detta vill polisen dock inte kommentera och inte heller skadeläget för personen som ska ha attackerats.

Polisen har inlett en så kallad särskild händelse vilket innebär att fler resurser kan sättas på ärendet. För tillfället jobbar både en stab i Malmö och polisens avdelning för grova brott i Kristianstad med händelsen.

– Utredningen fortgår och har gjort så med full kraft under hela påskhelgen, säger Peter Andersson på Blekingepolisen.

Polisen har skickat in prover som är kopplade till händelsen till Nationellt forensiskt centrum, NFC, men Peter Andersson vill inte gå in på vilka prover som har skickats in.

– Det kan jag inte gå in på men vi väntar på provsvar därifrån nu, säger han.

Ingen person har ännu gripits i ärendet.