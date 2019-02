Fick monsterhit – nu kommer de till Hasslöfestivalen

Foto: Pressbild

De ligger just nu etta på Svensktoppen med sin låt ”Forgive me friend” - men trots detta är det lite av doldisar.

Nu kommer duon Smith & Thell till Hasslöfestivalen i sommar.

Du har säkert hört låten på radion? Om inte så kolla in klippet nedan!

Med en färsk förstaplacering på Svensktoppen med ”Forgive my friend” är nu Smith & Thell klara för sommarens Hasslöfestivalen i mitten av juli.

– Vi är extremt glada att kunna addera Smith & Thell till årets lineup, säger Sara Kroon på Paraply produktion. De är en av årets mest önskade akter och deras musik kommer att passa perfekt på festivalen.

Bakom namnet Smith & Thell döljer sig Maria Smith och Victor Thell – som träffades för tio år sedan i hemstaden Helsingborg. Där och då bestämde de sig för att slå sina påsar ihop och satsa på musiken tillsammans.

Deras debutsingel "Kill it with love"släpptes redan 2012, men det var först 2015 som man hamnade i rampljuset när man vann musikpriset Denniz Pop awards som ”Rookie artist of the year”.

Förra året släppte duon EP:n ”Thelephone Wires” där man också hittar monsterhiten ”Forgive me friend” som spelats flitigt i vinter och nu nått förstaplatsen på Svensktoppen.

Sedan tidigare är Ulf Lundell, Linnea Henriksson, Sinn Fenn och Jolly Maith Craic klara för Hasslöfestivalen som är den 11-13 juli.