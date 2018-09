Förskola får hålla barnen inne: ”Några blev rädda”

Foto: Mattias Mattisson

På grund av branden i bilskroten uppmanades de närliggande skolorna att hålla eleverna inomhus.

– Några av barnen blev lite rädda, säger Maria Hero, förskolechef på Bastasjö förskola.

Hon säger att de ganska snabbt efter att branden startat såg den svarta röken, och körde själv iväg i riktning mot den för att se hur nära det var.

– Jag ringde också 112, men man hade redan fått in larmet, säger hon.

Efter det samlade personalen barnen, som under torsdagen var ett 60-tal till antalet, inomhus. Där de fick stanna kvar under tiden som räddningstjänsten bekämpade branden, vilket föräldrarna informerades om via mejl. De fick också hjälp med att stänga av ventilationen.

– En del av barnen blev lite rädda och uppskrämda, men vi tog hand om dem. Vi har pratat om vad det var som hände och har tittat på en film om hur man ska agera om det brinner, för att lugna ner barnen, säger Maria Hero.

På den intilliggande skolan bestämde man sig för att inte skicka hem eleverna ensamma. Föräldrarna uppmanades att hämta dem eller höra av sig om det var okej att de tog sig hem själva.

Även på Spandelstorpskolan hölls barnen inomhus under rasterna.

– Och för säkerhet skull kommer fritids att ha inomhusaktiviteter, säger rektorn Tina-Mari Jonasson under torsdagseftermiddagen.

Där fick skolan, som ligger lite längre bort från bilskroten, klartecken från räddningstjänsten att skicka hem barnen på egen hand – men de uppmanades att hålla sig inne när de kommit hem.

– Det verkar vara lugnt bland eleverna här. Rökpelaren syntes väl, men de verkar ha tagit det bra. Personalen håller ändå lite extra koll och hjälper till om någon till exempel skulle vilja ringa hem, säger Tina-Mari Jonasson.