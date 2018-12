Nu närmar sig julen med mys och musik

Foto: Björn Mogreen

En lördag som kom att bli en verklig kördag, med minst fyra körer i farten – och med ett uttalat fokus på en viss, stundande storhelg...

Det började med de båda syskonkörerna Coeur Madame och Coeur Monsieur, som numera om inte traditionellt så i varje fall snubblande nära sjöng in advent och den ljuva december på Wachtmeister, med en handplockad mix av kända julsånger och lite mer profan pop, under ledning av Håkan Grahn.

Körerna gjorde två mycket uppskattade framträdanden i galleriamyllret.

Lite senare i eftermiddag tar sig Carlskrona Gospel med band och solister traditionell, gungig juleton i Fredrikskyrkan, under ledning av Staffan Sundås – och i kväll väntar ett sedan länge utsålt Konserthus på inte mindre än 200(!) körsångare, då Joyvoice bjuder in till ”terminskonsert”, med julsånger och sentida pop och listmusik av lite ösigare slag, och där behållningen för övrigt går till organisationen Suicide Zero.

125 av körens cirka 300 medlemmar gör sig nu också klara för att inom kort möta nästan 3 000 andra joyvoiceare, i en stor julkonsert i Saab Arena i Linköping.

I Karlskrona leds kören av Emelie Cullefors Ringholm och Anna Jansson.