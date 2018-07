Pappa och två söner åtalas för mord

Foto: Johan Nilsson

En ren avrättning i en konflikt kring narkotika. Det är polisens bedömning av mordet på en ung man utanför Halmstad i januari i år – för vilket nu en 51-årig Ronnebybo och hans båda söner åtalas, tillsammans med en manlig bekant.

Det var i januari i år som en man i 30-årsåldern hittades död i friluftsområdet Marbäck utanför Halmstad. Han var skjuten i bakhuvudet, ryggen och ena armen, av allt att döma när han suttit framåtböjd på sina knän.

Offret var hemmahörande på västkusten, och hade det senaste halvåret börjat dyka upp i narkotikakretsar. I övrigt ett oskrivet kort för den lokala polisen.

En del iakttagelser tyder på att han träffade en av de nu åtalade i Malmö några veckor före mordet, och att det då kan ha överlämnats narkotika.

Det var en intensiv så kallad inre spaning, med bland annat telefonpositioneringar, som ledde polisen i Halmstad till de båda tonårsbröderna i Ronneby och deras 25-årige kamrat från Göteborg – och sedermera också till brödernas 51-årige far.

Därefter har även teknisk bevisning i form av bland annat dna och fingeravtryck tillkommit.

Liksom vittnesförhör och övervakningsfilmer, som åklagaren anser knyter de tre ”exekutörerna” till brottet. Och för övrigt även till en parkeringsplats utanför Göteborg, där offrets bil stacks i brand kort efter dådet.

Mordvapnet har dock inte hittats.

Den 51-årige fadern var inte med i Halmstad, men uppges ha deltagit i planeringen, i Ronneby, ha lejt 25-åringen, varit behjälplig med kontakter, husrum och kläder åt honom, ha tillhandahållit den telefon som trion använt sig av under mordkvällen, och har också flera gånger under den här kvällen haft kontakt med sina söner via den.

Kort före mordet stoppade polisen 25-åringen och de båda bröderna efter en trafikförseelse i Listerby i Blekinge.

– Alla fyra åtalas för mord, i samråd. Sönerna är under 18 år och riskerar som mest fyra års sluten ungdomsvård. Pappan och kamraten riskerar, om de fälls, allt från 12 år till livstid, berättar vice chefsåklagare Charlotte Österlund för Sydöstran.

Det är ännu oklart när rättegången inleds, men den beräknas ta åtta dagar. Det finns också ett par reservdagar avsatta.

Mordutredningen är på drygt två tusen sidor, och vissa delar av den är ännu hemligstämplad.