Ulla, 79, joddlar för juryn i ”Talang”

Foto: Mattias Mattisson

Det är aldrig för sent för att slå igenom. För två år sedan släppte Ulla Mårtensson, som fyller 80 år i mars, sin debutskiva och på fredag kväll syns Sturköjoddlaren i TV4:s ”Talang” tillsammans med Thomas ”Blomman” Broström.

– Det var bland det roligaste jag har upplevt, säger Ulla Mårtensson.

Hon imponerade också på Samir Badran som vill ha med henne på nästa skiva.

Det krävdes lite övertalning från musikern och vännen Thomas Broström, också känd som ”Blomman”, men för två år sedan gick Ulla Mårtensson med på att spela in sin första skiva i hans musikstudio.

– Och det har jag inte ångrat, säger hon.

Första gången Ulla Mårtensson stod på scen var när hon som liten flicka sjöng tillsammans med sin far under ett evenemang med Unga örnar i Folkets hus på Sturkö. Under åren har det blivit flera framträdanden och ofta tillsammans med Thomas Broström, 65, som också är uppvuxen på Sturkö.

Men att stå på en större scen – en dröm hon haft sedan hon var tonåring – gick i uppfyllelse först i höstas. Då flög de båda till Älvsjömässan i Stockholm för att medverka i TV4:s talangtävling ”Talang” som duon Ulla och Blomman med den svenska versionen av ”Joddlarkärlek (Cowboy Yoddle Song)”.

Foto: Mattias Mattisson

– De ringde i somras och ville att vi skulle vara med eftersom de behövde fler äldre människor. Bland 3 500 sökande var det mest yngre. Först sa jag att: ”Jag kan inget. Jag är ingen talang”, säger Ulla Mårtensson.

Men till slut gick hon med på det, och det är inte heller något som hon har ångrat.

– Vi hade hemskt roligt. Det var bland det roligaste jag har upplevt. För mig handlade det mest om att få stå på en stor scen, något som jag har velat ända sedan var jag var 15 år. Jag blir rörd nu när jag tänker på det.

Även för Thomas Broström var det en upplevelse att minnas.

– Jag hoppades på att vi skulle få med publiken, men vi hann knappt till första takten i melodin innan de var med och klappade i händerna. Jag blev chockad, säger han.

Ulla Mårtensson säger att hon inte minns så mycket av själva framträdandet, bara känslan av att stå på scenen. Om juryn, som består av Alexander Bard, Bianca Ingrosso, David Batra och LaGaylia Frazier, låter dem gå vidare återstår att se när programmet sänds på fredag kväll. Däremot berättar de att Samir Badran, sidekick till programledaren Pär Lernström, var imponerad.

– Du fick lära honom att joddla och sedan sa han ju att han vill att du ska vara med på hans nästa skiva, minns Thomas Broström.

– Vi får väl se, säger Ulla Mårtensson.