Krävs mer än hårdare tag

Beredskapen var inte och är fortfarande inte god nog mot terrorism och terrororganisationer. Men beredskapen ska bli bättre. Regeringen och justitieminister Morgan Johansson, S, har presenterat rader med förslag på lagskärpningar mot terrorister och terrororganisationer.

Svenska folket upprörs över den hittillsvarande kraftlösheten mot jihadist-fanatikerna i organisationen IS, Islamiska staten.

På torsdagen presenterade Morgan Johanson förslag på lagskärpningar som av allt att döma kommer att röstas igenom i riksdagen. Kritiken som hörs är att lagskärpningarna kommer inte beröra de terrorister som misstänks för krigsförbrytelser idag. Vi har inte retroaktiva lagar i rättsstaten Sverige.

Om och när svenska IS-terroristerna åker hem igen får de absolut inte ha något samröre med någon terroristorganisation. Det kan bli fängelse i sex år om hemvändaren rekryterar nya medlemmar, utför transporter, ordnar möteslokaler, sätter upp läger etc åt IS/Daesh och Al-Qaida.

Att hjälpa till med vapen, ammunition, granater, transportmedel, kommunikationsmedel kan bestraffas med sex år bakom galler. Det är frustrerande att manliga IS-terrorister ska kunna återvända hem utan att bestraffas för sina fruktansvärda brott på grund av bristande bevis. Det är inte mycket bättre att dessa terroristers fruar backar upp sina män. Att IS-anhängare i SVT berättar att de inte visste vad som hände i Kalifatet är det ingen som tror på.

Dessa människor har förstört livet för många oskyldiga människor och förtjänar inte att förlåtas. De har också förstört livet för sig själva. I debatten väcks olika förslag för att döma terroristerna i domstolar. Här räcker inte juridiken till som vi känner den.

Det var lättare att döma den ensamme norske terroristen Breivik som massmördade socialdemokratiska ungdomar på en ö i Norge och sprängde en bomb i Oslo 2011. Han greps, förhördes och dömdes till livstid. Bevisläget var solklart. Det är värre med bevisläget mot en IS-terrorist.

Vad regeringen och politiken tänker göra för terroristernas barn hänger fortfarande i luften. Rädda Barnens Sverigechef säger på organisationen hemsida: ” I den pågående debatten om hur Sverige ska hantera medborgare med förmodad koppling till terrororganisationen IS, riskerar de svenska barnen att falla offer ännu en gång. Efter att ha överlevt kriget och det extrema våldet under IS, kommer barnen också att drabbas av en paralyserad byråkrati som betraktar dem som säkerhetsrisker?”

Rädda Barnen tycker regeringen ska agera som andra EU-länders regeringar gör och ge barnen och deras vårdnadshavare förutsättningar att återvända hem. De krigsdrabbade barnen ska till varje pris skyddas, anser Rädda Barnen.

Det är en rimlig hållning. I förlängningen betyder det att barnen ska omhändertas och placeras hos fosterföräldrar. Här borde Rädda Barnen bli mer tydliga.