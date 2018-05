Politiken måste finnas i människors vardag

Idag är det 108 dagar kvar till valet. Det blir 108 dagar fulla med politiska utspel och kommentarer. Antalet opionionsmätningar stiger och partierna ska kommentera dessa. Men där bakom handlar valet om verkligheten. Och verkligheten handlar inte i första hand om snärtiga frågor eller fyndiga repliker.

Verkligheten handlar om hur vardagen ser ut, om man har ett jobb att gå till, om man känner trygghet i att samhället finns på plats när du behöver det och om din känsla för framtiden är mer positiv än negativ. Kort sagt handlar det om dina möjligheter att leva ett bra liv.

Det jag hoppas på är att alla väljare ska sätta sig och ställa sig just dessa frågor. Vem som levererar den samhällsmodell som just jag önskar se i Sverige. För ärligt talat är det ju just i det längre perspektivet som politiken har störst möjlighet att göra skillnad.

Det är ju inte någon slump att Sverige lyckades utvecklas från ett fattigt land långt uppe i norr till en välfärdsstat i framkant i världen. Det lyckades för att socialdemokratin lade ut en långsiktig strategi och sedan var den trogen. Det är så samhälle kan byggas, det gick förr och det går att göra igen.

Men förutsättningen för att lyckas med detta är att man går tillsammans med folket framåt. Politiken kan inte gå för långt fram eller för långt åt sidan. Den som önskar stort stöd för sin politik måste finnas i människors vardag och det måste märkas tydligt för väljarna att det är så.

Mycket av debatten just nu handlar om migration och brottslighet. Det är också mycket av dessa frågor som upptar väljarnas tankar. Det är inte många samtal i valrörelsen hittills som inte handlar om dessa frågor. Här måste partierna finnas och lyssna men också leverera trovärdiga lösningar på den oro som väljarna känner.

Här finns inga genvägar och vackra ord i en varm TV-studio räcker inte. Här är det samtal öga mot öga och en trovärdig politik som sätter välfärden före stora skattesänkningar som räknas.