Tryggt med blocköverskridande

Foto: Gunnel Persson

I två av Blekingens kommuner blir det ett blocköverskridande styre; Karlskrona och Karlshamn. Efter en lång valrörelse, en lång rösträkning och långa förhandlingar mellan partierna står det nu klart att Per-Ola Mattsson, S och Sandra Bizzozero, S, leder kommunstyrelserna i de båda kommunerna.

Alliansen är inte något attraktivt alternativ för centerpartister och liberaler i olika kommuner i Blekinge. I kommunpolitiken betyder oftast personkemin mellan politikerna mer än ideologierna. Per-Ola Mattsson är en lagbyggare i Karlshamns kommun. Han trivs med sina nya koalitionspartners i Centerpartiet, Mats Dahlbom och i Miljöpartiet, Charlott Lorentzen.

Före valet styrde Per Ola Mattsson i Karlshamn med Centern och Liberalerna. Efter valet försvinner Liberalerna som koalitionspartner och Miljöpartiet tillkommer. Det blir inte ett majoritetsstyre men s-ledaren är övertygad om att han ska hitta breda överenskommelser i nämnder och styrelser.

I veckan samlades kommunfullmäktige till budgetsammanträde. Vid det tillfället demonstrerade Sverigedemokraterna sin totala inkompetens som politiskt parti. SD hade slängt in sina budgetpapper bara några timmar före sammanträdet. SD-politikerna yrkade inte ens bifall för sitt budgetförslag. Man skämdes i stolarna. Slarvet illustrerar väl att SD är ett utpräglat missnöjesparti som inget annat parti kan lita på.

Att det blev en brytning mellan S och L i Karlshamn har sin förklaring i att Liberalernas Emanuel Norén anklagas för att ha trakasserat flera kvinnor. Det rapporterade SVT Blekinge om på torsdagen. Per-Ola Mattsson anser med rätta att han inte kan samarbeta med ett parti som har en företrädare som anklagas för trakasserier. Själv tillbakavisar Norén anklagelserna. Liberalerna i Karlshamn måste nu gå till botten med skandalen. Att Norén kan fortsätta representera partiet är uteslutet. Det måste bli ett uteslutningsärende.

I Karlskrona kommun hade moderata oppositionsrådet Camilla Brunsberg, M, förhoppningar att Alliansen skulle återuppstå inför årets val. Men hon misslyckades och är besviken på Centerpartiet. Centern och Liberalerna valde till slut att samarbeta med Socialdemokraterna även nästa mandatperiod. Klokt nog vill de båda kommunalråden Magnus Larsson, C och Börje Dovstad, L inte att styra i minoritet under Camilla Brunsberg, M.

Samarbetet mellan de tre partierna S, L och C har fungerat bra under fyra år med Patrik Hansson, S i spetsen. Sandra Bizzozero tar nu över efter Patrik Hansson som varit en uppskattad kommunpolitiker under många år. Örlogsstaden Karlskrona har vuxit starkt de senaste åren. Med en ny s-märkt kommunstyrelseordförande kan de tre samarbetspartierna fortsätta utvecklingen av Karlskrona.

Moderaterna i Karlskrona skakades av hårda interna motsättningar före valet 2014. Nicklas Platow utmanade Camilla Brunsberg som ny moderatledare 2013. Camilla Brunsberg gick till slut segrande ur maktstriden. Hur stark hennes ställning är efter valet 2018 är oklart. Hon misslyckades bygga en Allians i Karlskrona. Det borde få konsekvenser för henne i framtiden. Kan hon fortsätta som oppositionsråd i fyra år till?