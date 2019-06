Energiknippet Jack Black underhöll på scen

Foto: Mattias Mattisson

Det var rejält med energi på scenen när Tenacious D med Jack Black i spetsen intog scenen på Sweden rock.

Underhållaren Black vet hur man får igång publiken – bland annat med en färgglad plastsaxofon.

Det som började som en komisk barshow har mynnat ut i rockbandet Tenacious D. Skapat av skådespelaren Jack Black och gitarristen Kyle Gass.

Duons komiska och fräcka låttexter har tagit världen med storm, och framträdandet på Sweden rock saknade självklart inte humor. Det innehöll både Black spelandes på en färgglad plastsaxon och Kyle Gass i ett träflöjt-solo.

Black passade även på att berömma hur fint det är i Sverige och hyllade Abba genom att sjunga några rader från ”Take a chance on me”.

Bandpresentationerna där både basisten, gitarristen och trummisen fick spela varsitt långt solo kunde dock ha kortats – rejält.

Men när klassikerna ”Tribute” och ”Fuck her gently” spelades var det många mobiltelefoner som flög upp i luften, och det blev allsång i publiken. ”The best song(s) in the world”, i alla fall på denna spelning.