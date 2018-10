Glädjebeskedet: ”Upp emot 20 grader i helgen”

Foto: Vegard Wivestad , Grøtt

Solen gör comeback i Blekinges höstrusk i helgen.

Det blir temperaturer på upp emot 20 grader på sina håll i länet.

Redan på fredagen smygstartar helgens soliga väder med temperaturer på mellan 14 och 18 grader.

På lördag väntas det dock bli temperaturer på upp emot 20 grader i Blekinge.

– Det är främst i inlandet som temperaturerna kommer upp till 20 grader. Närmare kusten blir det lite svalare temperaturer på mellan 16 och 20 grader, säger Ingrid Eronn, meteorolog på Foreca.

Även på söndag blir det soligt i Blekinge och temperaturerna hamnar på mellan 15 och 18 grader. Det blir dessutom svaga vindar hela helgen vilket gör att det kommer kännas ännu varmare.

Det soliga vädret håller i sig även under måndagen men under natten till tisdag drar en kallfront in västerifrån och på tisdag är höstrusket tillbaka igen.

– Då blir det mer vanliga oktobertemperaturer på 12-13 grader, säger Ingrid Eronn.