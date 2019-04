Halloween nästa för brexit-rysaren

Foto: Olivier Hoslet/AP/TT

Den 31 oktober – halloween – är nästa datum som gäller för Storbritanniens utträde ur EU.

Ett långt EU-toppmöte ger samtidigt britterna rätt att lämna tidigare, så fort ett avtal kan godkännas av alla parter.

En hårt pressad brittisk premiärminister hade bett om en förlängning till åtminstone den 30 juni. Helst skulle hon visserligen slippa vara kvar i EU så länge och därmed också slippa det val till EU-parlamentet i slutet av maj som Storbritannien nu börjat förbereda.

– Vad som är viktigt är att en förlängning låter oss lämna när vi har ratificerat ett utträdesavtal, sade Theresa May på väg in till onsdagskvällens extrainsatta EU-toppmöte i Bryssel.

Det mötet gick inte fort.

Först strax efter midnatt kom besked via diplomatkällor om att en uppgörelse var på gång om en förlängning till maximalt den 31 oktober, men med en "översyn" av läget i slutet av juni.

Besked från Tusk

Beskeden kom sedan via Twitter.

"EU-27 (de kvarstannande 27 EU-länderna) har gått med på en förlängning av artikel 50 (brexitprocessen). Jag kommer nu att möta premiärminister Theresa May för att få den brittiska regeringens godkännande", skrev permanente rådsordföranden Donald Tusk – utan att ännu nämna datum.

En dryg timme senare kom det definitiva beskedet.

"EU27 och Storbritannien har enats om en flexibel förlängning till den 31 oktober. Det här betyder ytterligare sex månader för Storbritannien att hitta bästa möjliga lösning", twittrade Tusk.

"Utrymme för lösning"

En förlängning har varit nödvändig för att undvika att Storbritannien ska lämna EU redan på fredag utan ett avtal. Det har varken May eller hennes parlament velat.

Och inte heller övriga EU. Statsminister Stefan Löfven (S) oroas som så många andra över följderna av en brittisk krasch ut ur EU.

– Vi vill göra ett försök att få till ett ordnat utträde. Vi måste bortom all politik och all taktik se vad som faktiskt står på spel för britterna, för Sverige, för hela EU. Det är så många som är berörda av det här: studenter, företagare och entreprenörer, konstaterade Löfven på väg in till toppmötet.

Avsikten med en förlängning är därför att ge Storbritanniens oeniga politiker mer tid på sig för att enas om en lösning. Främst handlar det just nu om de förhandlingar som pågår mellan regeringen från Konservativa partiet och oppositionen i Labour.

– En förlängning löser inte problemet, det är vi fullt medvetna om. Men det ger samtidigt ett utrymme för britterna att hitta en lösning, sade statsministern.

Timslång May

För att få en förlängning krävdes dock att Storbritannien och Theresa May tydligt kunde visa hur britterna ska kunna komma överens.

– Mycket kommer nog att avgöras av premiärminister Mays förklaring om hur hon ser på situationen. De samtal som nu förs mellan Labour och Tories är en förändring, men vi vill också veta att de bär, sade Löfven på förhand.

May talade i en dryg timme till övriga toppmötesdeltagare. Sedan fick hon lämna mötessalen medan de andra försökte hitta en lösning under en lång arbetsmiddag.

Utläckta utgifter till framför allt brittiska journalister påstod att May gjorde ett bättre framträdande än tidigare, men att många svar fortfarande saknades.

Kan ske tidigare

Flera slutdatum för en förlängning fanns med i diskussionerna i Bryssel, exempelvis den 31 mars 2020, eller till den 31 december i år. Att den 31 oktober också fördes fram beror bland annat på att mandatet för nuvarande EU-kommission då löper ut.

Tanken är samtidigt att tydligt säga att Storbritannien bara är kvar "så länge som nödvändigt". Så fort ett utträdesavtal godkänts på båda håll ska ett utträde ske "den första dagen i nästkommande månad".

Samtidigt finns en hel del oro för hur Storbritannien kommer att agera under förlängningstiden. Och hur man ska tillåtas agera. Ska landet exempelvis vara med och avgöra vem som ska bli nästa kommissionsordförande? Och ska man utse en egen kommissionär?

Tveksam Macron

Än så länge har EU-länderna hållit ihop i förhandlingarna om brexit. Men tålamodet börjar tryta. Frankrikes president Emmanuel Macron har uttryckt frustration över all energi som läggs på brexit när kraften i stället skulle kunna läggas på andra frågor.

Enligt nyhetsbyrån Reuters ska Macron till sina kollegor på toppmötet ha uttryckt oro för att en lång förlängning kommer att "äventyra EU". Macron ska ha stridit intensivt på mötet för en förlängning till maximalt den 30 juni.

Fakta Många datum om brexit När och hur – och ens om – är fortfarande oklart kring Storbritanniens utträde ur EU. Här är datumen det pratas om. • 29 mars: skulle ha varit utträdesdatum, men sköts upp sedan det brittiska underhuset inte kunnat enas om det utträdesavtal som regeringen förhandlat fram med EU. • 12 april: nytt tilltänkt utträdesdatum, men med brasklapp om att Storbritannien dessförinnan kan komma med nya bud till EU – vilket man redan gjort. Hårdbrexitörer hoppas dock fortfarande på ett utträde på fredag. • 31 oktober: det datum som EU-länderna nu har kommit överens om. Passar dessutom bra med tanke på att då löper mandatet för nuvarande EU-kommission ut. • 31 december 2020: redan fastslaget slutdatum för den övergångsperiod som ska följa på ett utträde för att underlätta för företag och medborgare. Blir dock bara aktuellt om Storbritannien godkänner ett avtal. Visa mer...