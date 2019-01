Här är självmord vanligast i Sverige

Varje år tar ungefär 1 200 personer sina liv i Sverige – men det är stora skillnader från kommun till kommun. I de värst drabbade är självmord runt tio gånger vanligare än i de mest förskonade.

Värmländska Grums har det högsta antalet självmord per invånare i hela Sverige de senaste tio åren, enligt statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister: 3,11 per 1 000 invånare. I Svenljunga är motsvarande antal 3,0.

Samtidigt begicks 0,24 självmord per 1 000 invånare i Norsjö i Västerbotten. I Knivsta utanför Uppsala och Vindeln (också i Västerbotten) var antalet 0,33 respektive 0,37.

För Blekinges del har Olofström längst antal självmord i länet, 1,19 per 1 000 invånare.

Enligt statistiken hamnar Ronneby på 1,49 per 1 000 invånare, vilket är högst siffra för samtliga kommuner i Blekinge. (Se faktaruta nedan för samtliga länets kommuner)

– Ett självmord är ett misslyckande för samhället. Inte bara för kommunen, utan för många involverade. Det är ett samhällsproblem vi måste lyfta, säger Leif Haraldsson (S), kommunalråd i Grums sedan 2014.

Efter flera uppmärksammade självmord på kort tid skrev han för några år sedan ett öppet brev till kommunens invånare om att ensam inte är stark. Därefter har bland annat flera riktade insatser mot ungdomar satts in, berättar Leif Haraldsson, och Grums har även fått stöd av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

– Vi har kommit fram till vad vi behöver jobba med och vilka målgrupper, och vi har avsatt och fått en del extrapengar för att jobba med de här frågorna.

Socialstyrelsen offentliggör inte statistik om självmord på kommunnivå, men TT har fått ut siffror från dödsorsaksregistret på hur många "klara" självmord som begicks i varje svensk kommun under åren 2008 till 2017. Statistiken visar på mycket stora skillnader.

I ett tiotal kommuner är antalet självmord per invånare ungefär dubbelt så stort som riksgenomsnittet, som är 1,16 per 1 000 invånare under den aktuella tioårsperioden. I ungefär lika många kommuner är snittet hälften så stort som i hela landet.

Fakta Antalet självmord i varje kommun • Under 2008–2017 tog 11 701 människor sina liv i Sverige, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Det motsvarar 1,16 självmord per 1 000 invånare. • Utöver det registrerades 3 443 dödsfall som kan vara självmord, men där det inte klarlagts. • Så här många självmord per 1 000 invånare registrerades i varje kommun tioårsperioden 2008–2017: Kommun, självmord/1 000 invånare: 1 Norsjö0,24 2 Knivsta0,33 3 Vindeln0,37 4 Hammarö0,49 5 Håbo0,52 6 Tyresö0,53 7 Öckerö0,54 8 Robertsfors0,59 9 Habo0,59 10 Järfälla0,60 11 Österåker0,61 12 Mora0,64 13 Vingåker0,65 14 Nykvarn0,66 15 Lidingö0,66 16 Skellefteå0,66 17 Vaxholm0,68 18 Mullsjö0,68 19 Ekerö0,68 20 Eksjö0,69 21 Tidaholm0,70 22 Nacka0,72 23 Vallentuna0,75 24 Lekeberg0,76 25 Leksand0,77 26 Vellinge0,78 27 Åmål0,79 28 Sollentuna0,79 29 Kungälv0,79 30 Täby0,81 31 Kungsör0,81 32 Bjurholm0,82 33 Danderyd0,82 34 Nora0,84 35 Dals-Ed0,84 36 Älvkarleby0,85 37 Haninge0,85 38 Umeå0,86 39 Bollebygd0,86 40 Mörbylånga0,87 41 Partille0,87 42 Älmhult0,87 43 Kungsbacka0,90 44 Strömstad0,91 45 Härryda0,91 46 Staffanstorp0,91 47 Kinda0,91 48 Botkyrka0,92 49 Lerum0,94 50 Sundsvall0,94 51 Uppsala0,94 52 Uppvidinge0,94 53 Åtvidaberg0,95 54 Linköping0,95 55 Vårgårda0,96 56 Malå0,96 57 Boden0,96 58 Salem0,96 59 Mönsterås0,96 60 Lycksele0,98 61 Huddinge0,98 62 Enköping0,98 63 Upplands Väsby0,99 64 Falun0,99 65 Katrineholm1,00 66 Kävlinge1,00 67 Jönköping1,00 68 Malmö1,00 69 Arboga1,00 70 Sundbyberg1,01 71 Lidköping1,01 72 Tjörn1,01 73 Upplands-Bro1,01 74 Solna1,02 75 Östra Göinge1,02 76 Lomma1,03 77 Lund1,04 78 Alingsås1,04 79 Forshaga1,04 80 Växjö1,04 81 Götene1,06 82 Örebro1,06 83 Borlänge1,06 84 Västerås1,06 85 Nyköping1,06 86 Piteå1,07 87 Ulricehamn1,07 88 Stockholm1,07 89 Båstad1,08 90 Värnamo1,08 91 Strängnäs1,08 92 Mölndal1,09 93 Kil1,09 94 Surahammar1,10 95 Söderköping1,10 96 Sotenäs1,10 97 Bromölla1,10 98 Sigtuna1,10 99 Landskrona1,10 100 Värmdö1,10 101 Helsingborg1,11 102 Nässjö1,12 103 Ödeshög1,12 104 Nordmaling1,13 105 Trollhättan1,13 106 Hässleholm1,13 107 Valdemarsvik1,14 108 Svedala1,14 109 Skövde1,15 110 Högsby1,15 111 Skurup1,15 112 Härnösand1,15 113 Gävle1,15 114 Åre1,15 115 Södertälje1,16 116 Vaggeryd1,16 117 Ånge1,16 118 Burlöv1,16 119 Eskilstuna1,17 120 Borås1,17 121 Kristinehamn1,18 122 Norrköping1,18 123 Gislaved1,18 124 Olofström1,19 125 Luleå1,19 126 Göteborg1,19 127 Smedjebacken1,19 128 Sandviken1,20 129 Sunne1,20 130 Åstorp1,20 131 Eslöv1,20 132 Finspång1,20 133 Älvsbyn1,21 134 Örnsköldsvik1,21 135 Kristianstad1,21 136 Osby1,21 137 Kalmar1,22 138 Motala1,22 139 Stenungsund1,22 140 Falkenberg1,22 141 Oskarshamn1,23 142 Perstorp1,23 143 Varberg1,24 144 Halmstad1,24 145 Lessebo1,25 146 Oxelösund1,25 147 Orust1,26 148 Höganäs1,26 149 Tibro1,26 150 Sölvesborg1,26 151 Ängelholm1,27 152 Gnesta1,27 153 Karlshamn1,27 154 Skara1,27 155 Hylte1,27 156 Trelleborg1,28 157 Markaryd1,28 158 Hedemora1,28 159 Malung-Sälen1,29 160 Sävsjö1,30 161 Ystad1,31 162 Orsa1,31 163 Aneby1,33 164 Falköping1,33 165 Karlskrona1,34 166 Ydre1,34 167 Kiruna1,34 168 Simrishamn1,34 169 Alvesta1,35 170 Ale1,36 171 Lilla Edet1,36 172 Uddevalla1,36 173 Mark1,36 174 Färgelanda1,37 175 Ludvika1,37 176 Heby1,37 177 Östersund1,37 178 Klippan1,37 179 Töreboda1,38 180 Norrtälje1,38 181 Emmaboda1,39 182 Örkelljunga1,39 183 Vänersborg1,40 184 Östhammar1,41 185 Karlstad1,42 186 Laxå1,42 187 Avesta1,42 188 Vetlanda1,42 189 Åsele1,42 190 Bjuv1,43 191 Hjo1,43 192 Askersund1,43 193 Lysekil1,44 194 Gnosjö1,44 195 Mjölby1,44 196 Ljungby1,45 197 Sala1,46 198 Nynäshamn1,46 199 Ovanåker1,46 200 Gagnef1,46 201 Boxholm1,47 202 Ragunda1,47 203 Herrljunga1,48 204 Vadstena1,48 205 Filipstad1,48 206 Ronneby1,49 207 Svalöv1,50 208 Timrå1,50 209 Laholm1,51 210 Dorotea1,51 211 Sjöbo1,52 212 Lindesberg1,52 213 Vimmerby1,53 214 Haparanda1,53 215 Flen1,54 216 Arvidsjaur1,55 217 Tanum1,57 218 Gotland1,57 219 Kumla1,58 220 Vännäs1,60 221 Tingsryd1,61 222 Köping1,61 223 Säter1,61 224 Vilhelmina1,62 225 Hallstahammar1,63 226 Hudiksvall1,63 227 Kalix1,67 228 Hörby1,67 229 Krokom1,68 230 Berg1,68 231 Nordanstig1,69 232 Mariestad1,69 233 Bräcke1,69 234 Vara1,69 235 Hallsberg1,69 236 Älvdalen1,70 237 Höör1,70 238 Mellerud1,71 239 Söderhamn1,71 240 Årjäng1,71 241 Sollefteå1,73 242 Karlsborg1,73 243 Munkedal1,73 244 Grästorp1,74 245 Tranås1,75 246 Rättvik1,75 247 Degerfors1,76 248 Nybro1,76 249 Trosa1,78 250 Bollnäs1,78 251 Fagersta1,79 252 Pajala1,80 253 Tierp1,82 254 Ljusnarsberg1,82 255 Ljusdal1,84 256 Tranemo1,86 257 Västervik1,86 258 Kramfors1,88 259 Gullspång1,89 260 Vansbro1,90 261 Bengtsfors1,92 262 Strömsund1,95 263 Arvika1,96 264 Eda1,97 265 Karlskoga1,97 266 Sorsele1,99 267 Hultsfred1,99 268 Torsby2,02 269 Gällivare2,02 270 Ockelbo2,04 271 Norberg2,07 272 Överkalix2,08 273 Borgholm2,12 274 Munkfors2,13 275 Jokkmokk2,16 276 Storfors2,18 277 Storuman2,20 278 Säffle2,23 279 Övertorneå2,24 280 Torsås2,26 281 Hofors2,28 282 Hagfors2,29 283 Tomelilla2,39 284 Härjedalen2,46 285 Essunga2,48 286 Arjeplog2,48 287 Hällefors2,53 288 Skinnskatteberg2,71 289 Svenljunga3,00 290 Grums3,11 Fotnot: När två eller flera kommuner har samma snitt är det de avrundade decimalerna som avgjort placeringen på listan. Källa: Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån. Visa mer...

Siffrorna från dödsorsaksregistret ger en bild av läget, men är inte nödvändigtvis hela sanningen. Socialstyrelsen för även statistik över dödsfall som kan ha varit självmord. I små kommuner som Norsjö och Vindeln kan det ha stor påverkan på utfallet om dessa räknas med eller inte.

Det är klarlagt att självmordstal skiljer sig åt mellan olika typer av kommuner. Varför är däremot oklart, men enligt Folkhälsomyndigheten tyder mycket på att socioekonomiska faktorer kan påverka. TT har jämfört självmordssiffrorna med statistik över bland annat arbete, ekonomi, brottslighet och ohälsa – och mönstret är tydligt: I kommuner med tuffare förutsättningar är det relativa antalet självmord i regel högre än i kommuner som har det bättre.

Knivsta är en mellanstor kommun med en mycket låg självmordsfrekvens. I motsats till Grums är arbetslösheten i kommunen låg och medelinkomsten samt den förväntade medellivslängden hög.

– Jag är inte förvånad, men jag visste inte om det. Det är väl så att Knivsta generellt sett är en ganska trygg kommun. Invånarna känner sig trygga, det är god socioekonomi och det går bra för eleverna i skolan. Det är ganska goda förutsättningar och det skulle kunna vara skälet till att självmordsfrekvensen i Knivsta är extremt låg, säger kommunalrådet Klas Bergström (M).

Skillnaderna i statistiken låter sig dock inte alltid förklaras med samma faktorer, förklarar Danuta Wasserman, professor vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Man måste titta på varje enskild kommun: på riskfaktorer och skyddande faktorer samt på vård och rehabilitering och se hur dessa samspelar över tid.

– Man måste kartlägga de inträffade självmorden i respektive kommun och ringa in riskfaktorer som upprepas. Det krävs ett systematiskt arbete och avsatta resurser, säger Danuta Wasserman.

Johannes Cleris/TT