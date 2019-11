MQ byter namn – och tar in Myrorna i nytt koncept

Foto: Bertil Ericson/TT

Ett krisande MQ byter byta namn och koncept – vilket påverkar de tre butikerna i Blekinge framöver.

När E-handeln tar över har många klädkedjor i Sverige bekymmer med lönsamheten – bland annat förlusttyngda MQ som med sina 119 butiker runt om i landet, vara tre i Blekinge, nu byter både namn och koncept.

Marqet blir det nya namnet när man plockar ner MQ-skylten som suttit uppe sedan 1988.

Nu är tanken att man ska släppa in externa aktörer i butikerna, enligt Di.se ska bland annat Myrorna in och för länets del kommer butikerna att göras om under nästa år.

Men redan i dag öppnade man upp den första Marqet-butiken på Drottninggatan i Stockholm.

– Som konceptbutik kommer Marqet utöka sortimentet med fler typer av produkter och tjänster för människor i dagens flexibla arbetsliv.

– Vi skapar en arena med tillfälliga samarbeten, fler inspirerande kollektioner och ett ännu större fokus på trender. Att vi gör detta över hela Sverige gör Marqet unikt, säger Ingvar Larsson, VD för Marqet, i ett pressmeddelande.

Under de kommande veckorna öppnar Marqet även på Fredsgatan i Göteborg samt på Emporia i

Malmö. Under 2020 förnyas resterande av MQ:s butiker i landet.