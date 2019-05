Arsenal klart för final i Europa League

Foto: Alberto Saiz/AP/TT

Arsenal stod pall för trycket på Mestalla, klarade semifinalreturen mot Valencia galant och är klart för final i Europa League.

4–2 och totalt 7–3 tog Premier League-klubben till Baku den 29 maj.

Arsenal hade 3–1 att gå på från första mötet på Emirates Stadium i London. Men de senaste dagarnas europeiska cupfotboll har med all önskvärd tydlighet visat att stora eller hyggliga försprång inte är mycket att luta sig mot.

Valencia dominerade påtagligt från start, tog tidigt ledningen (Kevin Gameiro) och låg på rejält för ett andra mål som skulle – om det kommit och resultatet stått sig – räckt för att gå vidare tack vare bortamålsregeln.

Men Arsenal tog sig samman och med anfallare som Alexandre Lacazette och Pierre-Emerick Aubameyang händer det alltid något framåt. Den här gången vann Lacazette nickduellen, Aubameyang högg direkt och kvitterade till 1–1.

Och omgående i andra halvlek placerade Lacazette in 2–1-målet som tog Arsenal till Europa League-final. I det läget var Valencia piskat att vinna med 5–2. Gameiro snubblade in 2–2, Valencia jagade intensivt 3–2 men i stället kontrade Aubameyang in 2–3 och tryckte i slutminuterna in ännu ett mål.

Vilken som blir motståndaren i finalen i Azerbajdzjans huvudstad Baku om knappt tre veckor återstår att se. Chelsea och Frankfurt spelar förlängning sedan även returmatchen på Stamford Bridge slutat 1–1.