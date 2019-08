Fortsatt färre sålda begagnade bilar

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Försäljningen av begagnade bilar fotsätter att minska. Men trots det är suget fortsatt stort med stigande priser och ökad efterfrågan från utlandet till följd av den svaga kronkursen, enligt statistik från bilförmedlaren Kvdbil som bygger på bilregistrets data.

Under andra kvartalet föll försäljningen med sex procent till knappt 335 000 bilar jämfört med samma period i fjol. Lagren av begagnade bilar har samtidigt minskat hos bilhandlarna, något som även fortsatte under juli, den första månaden under kvartal tre.

Enligt Kvdbil har priserna på begagnade bilar i snitt stigit med tio procent sedan årsskiftet, bland annat som en följd av den svaga kronkursen som fått utländska köpare att intressera sig för den svenska begagnatmarknaden.