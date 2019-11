Betydelsefullt mål för Hedman i Tampas vinst

Foto: Jessica Gow/TT

Det är Victor Hedman som får återvända till USA som den gladare av svenskarna i Tampa Bay och Buffalo. Hedmans Tampa Bay vann båda matcherna i Globen och i lördagens 5–3-seger klev svensken fram som målskytt.

Victor Hedmans hårda slagskott från blålinjen i numerärt överläge resulterade i ett mål i fredagens match. Då styrde dock Alex Killorn in pucken och svensken fick nöja sig med en assistpoäng.

När Tampa Bay och Buffalo mötte varandra i Globen under lördagskvällen slog Hedman till igen, och den här gången gick pucken rätt i mål.

Betydelsefullt mål

Med Marcus Johansson i utvisningsbåset fick Tampa Bays största stjärnor chansen i powerplay. Förra säsongens poängkung Nikita Kutjerov passade tvärs över till lagkaptenen Steven Stamkos som i sin tur lade upp pucken för Hedman vars slagskott gick rätt upp i krysset.

– Jag såg inte att den gick in direkt. Jag trodde att Killorn styrde in den igen. Men som jag sade före helgen: två segrar och kanske få göra ett mål. Allt det slog in, så det finns inte så mycket att klaga på, säger Hedman.

Målet betydde 2–1 för Tampa Bay tidigt i den andra perioden, och det är ett mål som Hedman värderar högt.

– I grundserien är det nog det jag håller högst, det ska jag inte sticka under stol med. Det är speciellt att göra mål hela tiden och jag vill göra mål. Men att få göra mål på hemmaplan framför familj och vänner var väldigt speciellt, oerhört kul, säger Hedman som har gjort 97 mål i NHL:s grundserie.

Innan Hedman gjorde mål hade Buffalo tagit ledningen genom Sam Reinhart i första perioden, fint framspelad av Marcus Johansson.

Tampa Bays kvittering gjordes av Patrick Maroon på styrning i slutet av öppningsperioden. Han höll sig även framme med 1,3 sekunder kvar av andra perioden när han fick in 3–1.

Olofsson bröt måltorka

Fyra minuter in i slutperioden var det dags för ännu en svensk att hamna i målprotokollet. Victor Olofsson höll undan för landsmannen Hedman och fick en puck mot mål som Curtis McElhinney räddade. Returen satte dock Olofsson i nät.

Olofssons mål var inte bara betydelsefullt i form av en viktig 2–3 reducering. Han bröt även en nio matcher lång måltorka, och det var även hans första mål i spel fem mot fem i NHL-karriären. Samtliga av 24-åringens åtta tidigare mål i ligan har kommit i powerplay.

Buffalo fortsatte sin kvitteringsjakt men den föll inte väl ut. Tampa Bay gjorde två obesvarade mål och vann till slut med 5–3. Rasmus Dahlin fick en assist till Jack Eichels tröstmål i slutet.

"Lite tomhet nu"

Därmed lämnar Hedman och Tampa Bay Sverige som tvåfaldig segrare och Buffalo som förlorare. Floridalaget vann även fredagens match, då med 3–2.

– Det är lite tomhet nu när allt är slut. Det har varit en fantastisk vecka och en oförglömlig upplevelse för mig, min familj och lagkamraterna. Men så klart, för mig är det ännu mer speciellt att få komma hem och även att få vinna två matcher, säger Hedman.