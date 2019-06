Operett inför öppna fönster i Ystad

Foto: Andreas Paulsson

Med sin satsning på samtida operett har Kammaropera Syd slagit upp fönstren på gamla Ystads Teater.

I år ger man "En nunna för mycket" med nyskriven text av Rickard Söderberg.

Någon modern luftkonditionering är inte att tänka på. Ystads Teater är en historisk teater med byggnad och inredning mer eller mindre intakt från 1894.

– Vi kör med alla fönster öppna, alla på gatan hör precis allt. Är man i Ystad hör man operett vare sig man vill eller inte, säger regissören, textförfattaren och operasångaren Rickard Söderberg.

– Det är sådan stämning, det är som att leva i ett teatermuseum och ändå göra teater, det är mycket speciellt.

Trogen publik

Medan de flesta övriga operascener viger sommaren åt just opera ägnar sig Kammaropera Syd uteslutande åt operett. Årets uppsättning är den femte i samma tradition och vid det här laget har ensemblen en publik som vet vad man har att vänta, däribland Sven Melander som operasångare?

– Han sjunger på sitt sätt, men framför allt är han en enastående komedienn tillsammans med Marianne Mörck, och det lockar de fram i oss andra också, säger Rickard Söderberg som värvade Melander när de båda var med i "Hela Sverige bakar".

Rickard Söderberg älskar operettkonsten men är mån om att den ska förhålla sig till sin samtid.

– Det går inte att plocka fram mossiga 1800-talsskämt, som "hö hö, dask i rumpan". Det är bannlyst. Vi kör en modern text som jag sitter och skriver på vintrarna.

Gör Skåne great again

I fjol gjorde de "Läderlappen" till en berättelse om könsmaktordning och metoo. "En nunna för mycket" utspelas 1929 på skånska landsbygden där både väckelserörelsen och nationalsocialismen är på starkt intåg. Folk dras med men utan att fatta i vad.

En av duetterna heter "Skåne will be great again", och vissa vill bygga murar mot Blekinge och låta Blekinge betala.

– Andra världskriget ligger om hörnet och det talar vi också om. Misstaget man gjorde på 20-talet var att man inte fattade hur illa det skulle bli, men det gör vi nu.

Musiken är lånad från olika operettkompositörer och i synnerhet från Franz Lehár. På bara två veckor repeterar en ensemble med professionella operasångare, Sven Melander och amatörer in föreställningen som inte skulle vara möjlig att få ihop annars.

Rickard Söderberg beskriver det hela som ett operakollo.

– Vi har otroligt roligt. Man jobbar, gör några scener, går ner och badar och sedan går vi in och sjunger så starkt vi kan. Det är ett lustfyllt operaskapande, det kommer att kännas ut till publiken och det är härligt.

"En nunna för mycket" får urpremiär på Ystads Teater 28 juni.