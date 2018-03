Foto: isabell Höjman/TT

En kvinna i 20-årsåldern har häktats misstänkt för ett grovt rån i Ronneby i mitten av mars.

Det var under söndagskvällen den 11 mars som en man blev rånad under pistolhot i Ronneby. Enligt Sveriges Radio Blekinge tvingade flera gärningspersoner mannen att föra över pengar via betalappen Swish under pistolhot.

Den person som mannen skulle skicka över pengarna till är den kvinna som nu har häktats på sannolika skäl misstänkt för grovt rån. Hon greps i Småland tidigare i veckan.