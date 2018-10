Hästägare misstänks för flerårigt djurplågeri

Foto: Maja Suslin/TT

En hästägare har polisanmälts misstänkt för att ha brustit i vården av sina hästar under en längre tid. Brottet rubriceras som misstänkt djurplågeri.

Under flera år ska en hästägare ha brustit i skötseln av sina hästar. Hästarna har enligt anmälaren under en längre tid varit i väldigt dåligt skick. Anmälaren ska även vid tillfälle själv ha tagit sig in i hagen för att ge hästarna vatten.

Ett annat stort problem, menar anmälaren, är att hästarna ofta rymmer och ger sig ut på vägen, något som sätter både hästar och trafikanter i fara. Anledningen till att de rymmer är enligt anmälaren att de saknar mat och vatten.

I somras ska även en av hästarna befunnit sig ensam i hagen när den fölat, vilket är olämpligt om komplikationer skulle uppstå.

Polisen har inlett en förundersökning om misstankar om djurplågeri.