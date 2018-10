Elvis kompis rockar loss – på äldreboende

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

1958 slog han igenom med en skräll då han släppte en cover på Louis Primas ”Buona sera”. Innan dess hade han varit sjöman, och spelat rock’n’roll. Nu kommer han till Sölvesborg.

Han heter egentligen Karl-Gerhard Lundkvist men är mer känd under artistnamnet Little Gerhard.

Foto: Privat

Redan för 60 år sedan hade han en av sina stora hits som följdes av den ena efter den andra. Förutom "Buona Sera" levererade han hits som "What You've Done to Me" och "Den siste mohikanen".

Då och då beger han sig fortfarande ut för att rocka och nu är det Sölvesborg som är inskrivet i kalendern.

Lördagen den 3 november kl. 17.00 kommer den folkkäre artist till Duvans Café. Där blir det ”Här är ditt liv!” från scenen tillsammans med moderator Christoffer ”Stoffe” Lundin. Även Gerhards största hits kommer att framföras.

– Konserten är öppen för alla och totalt finns 90 biljetter och först till kvarn gäller, säger Christoffer Lundin.

Hur lyckades du få Little Gerhard att ställa upp?

– Jag frågade honom. Våra vägar har korsats några gånger. Nu pratar vi i telefon med jämna mellanrum, säger Christoffer Lundin.

Hur är ditt förhållande som musiker till honom?

– Jag har svårt att relatera till hans musik även om där finns ett otal klassiker. Han var ju den störste på deras tid.

Foto: TT

I mars 1958 korades Gerhard till "Sveriges rockkung" och i augusti samma år till "Nordens rockkung". Han filmdebuterade även 1958 i Det svänger på slottet. Rockin' ghost framfördes i "Åsa-Nisse i kronans kläder" från 1958.

Hans tredje EP, som släpptes i juni 1958, blev den mest sålda 1950-tals skivan inom svensk rock'n'roll, och Little Gerhards första guldskiva. Gerhard gjorde även skivinspelningar i Västtyskland och sjöng på tyska.

Under en turné i Västtyskland i 1958 träffade han på Elvis som låg i lumpen och en vänskap dem emellan skapades.

Tillsammans med Yvonne Olsson ställde Little Gerhard upp i den svenska Melodifestivalen 1982 med melodin "Hand i hand med dig", som slutade på en delad sjätteplats.

Nu kommer han till Sölvesborg.