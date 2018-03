Philip är redan ”King in the north”

Foto: Privat

Philip Bergman kan redan titulera sig ”King in the north”, kung av norr.

På fredag inleds finalen för att bli kung av hela den kanadensiska juniorligan i ishockey, GMHL, för Blekingekillen.

Har ni sett tv-serien ”Game of Thrones” vet ni vad som menas med begreppet ”King in the north”, som rollkaraktären John Snow utses till.

Den 20-årige Blekingekillen Philip Bergman, med hockeyförflutet i såväl Krif Hockey som i Karlskrona HK, flyttade inför den förra säsongen till kanadensiska Ontario för att leva sin dröm, den med hockeyspelande på heltid i Almaguin Spartans i .

Efter ett bra första år har den här säsongen gått över förväntan med seger i den norra juniorserien.

– Efter segern i grundserien har vi nio raka segrar i slutspelet, vi är väl förberedda inför finalen mot Saint George Ravens från den södra serien, hälsar Philip Bergman, som bor i det lilla samhället South River, 28 mil norr om Toronto.

Han har under sina två säsonger acklimatiserat sig i såväl den transatlantiska livs- som spelstilen och han gillar hockeyn ”over there”.

GMHL Greater Metro Junior A Hockey League En juniorhockeyliga i Kanada med 21 lag fördelat på en norr- och en söderdivision. Ligan grundades 2006. Du får spela i den här juniorligan till och med det år du fyller 21. Visa mer...

– Den stora skillnaden mot svensk hockey är de mindre rinkarna här. Det passar mig, jag trivs här och målet och förhoppningen är såklart att kunna livnära mig på hockeyn.

– Helst på seniornivå här men oavsett framtid så har det här varit min bästa säsong så här långt i karriären och jag har skaffat mig livslånga vänner från många olika länder.

Och än är säsongen inte över. Finalen mot St. George Ravens inleds på fredag i bäst av sju matcher.

– Vinner vi den vinner vi hela ligan och Russell Cup, avrunda högerforwarden.

Fotnot: Game of Thrones är en amerikansk TV-serie baserad på romanserien Sagan om is och eld av författaren George R.R. Martin. TV-serien är skapad av David Benioff och D.B. Weiss. Källa Wikipedia.

