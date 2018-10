Leslie närmar sig Portugal

Orkanen Leslie fortsätter sin framfart över Atlanten och har nu passerat mellan Madeira och Azorerna, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till det amerikanska orkancentret NHC.

Under lördagskvällen ser ovädret ut att dra in över Portugals fastland. I Lissabon väntas vågor på som mest upp till tolv meter slå in mot land, enligt landets meteorologiska institut IPMA.