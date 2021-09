Debatt: Arbetsmarknadsministerns svettiga höst

Inkomstvillkor istället för arbetsvillkor för att kvala in i a-kassan vore en stor förändring. Det är ett av huvudförslagen i den utredning som lades fram i juni 2020. Inkomstvillkor finns likaledes med i punkt 19 i Januariöverenskommelsen. Det stöds av TCO och Saco, men inte av LO som ser rättviseproblem. LO och (V) vill istället permanenta det tillfälliga mer generösa arbetsvillkoret. Hur ska Eva Nordmark balansera mellan dessa skilda uppfattningar?

Kollektivavtalad a-kassa är en utlöpare av LAS-överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv, Privattjänstemannakartellen och några LO-förbund. Bakgrunden är att staten under lång tid tagit ut åtskilligt fler miljarder i arbetsgivaravgift än vad som behövts. Pengarna har gått rakt in i statsbudgeten, vilket har fått arbetsgivarna att lacka ur. Parterna är överens om att ta kontrollen över a-kassan och dess finansiering genom kollektivavtal. Haken är att regeringen då måste släppa ifrån sig minst 10-20 miljarder per år, som parterna istället får förfoga över. Det gäller de pengar som används för att betala ut a-kassa samt själva överfinansieringen.